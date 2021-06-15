Про це повідомляє Just Jared.
Аварія сталася 4 червня в той час, як Ліза прямувала на зустріч зі своєю дружиною Кетрін Кранхолд (Kathryn Kranhold) для спільного обіду.
Зазначається, що акторка отримала черепно-мозкову травму і не змогла оговтатися. Вона померла від отриманих травм у понеділок, 14 червня.
Водій, який втік з місця події, дотепер не спійманий. Він був помічений на червоно-чорному електросамокаті, що прямував на північ по Амстердам-авеню.
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