Американська акторка Ліза Бейнс, яка зіграла у фільмах "Зникла" і "Стрекоза", померла після збиття електросамокатом.

Про це повідомляє Just Jared.

Аварія сталася 4 червня в той час, як Ліза прямувала на зустріч зі своєю дружиною Кетрін Кранхолд (Kathryn Kranhold) для спільного обіду.

Зазначається, що акторка отримала черепно-мозкову травму і не змогла оговтатися. Вона померла від отриманих травм у понеділок, 14 червня.

Водій, який втік з місця події, дотепер не спійманий. Він був помічений на червоно-чорному електросамокаті, що прямував на північ по Амстердам-авеню.