Про це повідомляє Page Six.

52-річна зірка поділилася фотографією з лікарняного ліжка і опублікувала кадри страшного моменту, коли вона бігала по своєму двору, переслідувана бджолами.

“Зараз я можу посміятися над цим відео, але чого ви не бачите, так це того, що [бджоли] були в моєму волоссі і буквально переслідували мене”, – розповіла вона.

Акторка також додала, що хотіла б поділитися своїм страшним досвідом в якості попередження тим, кому потрібен епіпен від алергії.

“Я ділюся цією історією з вами, тому що іноді я не беру з собою епіпен. Я також не знаю, чому я не могла змусити свій працювати. Важливо дивитися на YouTube відео про те, як ними користуватися. Є різні типи епіпенів, і кожен працює по-своєму”, – зазначила Річардс.

Пізніше вона повідомила про своє здоров’я, опублікувавши селфі, на якому її обличчя виглядало плямистим, і написала: “Червоне обличчя нікуди не дінеться. Мабуть, завдяки бджолам я якийсь час буду такою”.