Про це повідомляє журнал W.
Зазначається, що зірка “Людини-павука” прикрасила нову обкладинку глянцю. Данст продемонструвала округлий животик у розкішній білій сукні з мереживом від бренду Rodarte.
Разом із нею на обкладинці з’явилися Ель Фанінг та Рашида Джонс.
Фотографинею стала Софія Коппола, з якою акторка підтримує дружні стосунки.
Зазначимо, що Кірстен Данст та Джессі Племонс познайомилися на фільмуванні серіалу “Фарго”. Вже у 2016 році пара публічно оголосила про свої стосунки. Через рік Племонс освідчився Данст, а в травні 2017 року у них народився первісток – син Енніс.
- Раніше 48-річна голлівудська акторка Дженніфер Гарнер розповіла про те, як навчилася приймати й любити своє тіло, що втратило досконалість після трьох пологів.