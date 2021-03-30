Відома американська акторка Кірстен Данст та її коханий Джессі Племонс чекають на появу другої спільної дитини.

Про це повідомляє журнал W.

Зазначається, що зірка “Людини-павука” прикрасила нову обкладинку глянцю. Данст продемонструвала округлий животик у розкішній білій сукні з мереживом від бренду Rodarte.

Разом із нею на обкладинці з’явилися Ель Фанінг та Рашида Джонс.

Фотографинею стала Софія Коппола, з якою акторка підтримує дружні стосунки.

Зазначимо, що Кірстен Данст та Джессі Племонс познайомилися на фільмуванні серіалу “Фарго”. Вже у 2016 році пара публічно оголосила про свої стосунки. Через рік Племонс освідчився Данст, а в травні 2017 року у них народився первісток – син Енніс.