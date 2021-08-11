Американська акторка, номінантка на премію "Золотий глобус" і "Еммі", Крістіна Річчі чекає на другу дитину.

Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті.

Зокрема, вона опублікувала фотографію УЗД.

“Життя стає краще”, – підписала вона знімок.

Цікаво, що на фото Річчі позначила перукаря Марка Хемптона, який судячи з усього, і є батьком дитини.

За даними видання People, минулого місяця Річчі на честь дня народження Хемптона присвятила йому пост в Instagram, зазначивши, що він її “кохана людина”.

У Річчі вже є син Фредді від колишнього чоловіка Джеймса Хердегена, якому нещодавно виповнилося 7 років. Вони одружилися у 2013 році після зустрічі на знімальному майданчику, але в липні 2020 року Річчі подала на розлучення.