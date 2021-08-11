Про це вона повідомила у своєму Instagram-акаунті.
Зокрема, вона опублікувала фотографію УЗД.
“Життя стає краще”, – підписала вона знімок.
Цікаво, що на фото Річчі позначила перукаря Марка Хемптона, який судячи з усього, і є батьком дитини.
За даними видання People, минулого місяця Річчі на честь дня народження Хемптона присвятила йому пост в Instagram, зазначивши, що він її “кохана людина”.
У Річчі вже є син Фредді від колишнього чоловіка Джеймса Хердегена, якому нещодавно виповнилося 7 років. Вони одружилися у 2013 році після зустрічі на знімальному майданчику, але в липні 2020 року Річчі подала на розлучення.
- Американська акторка Еліза Душку, яка відома своїми ролями у фільмах “Правдива брехня”, “Поворот не туди” і в телесеріалах “Баффі – винищувачка вампірів”, “Ангел” та “Ляльковий дім”, стала мамою вдруге.