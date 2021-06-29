Відома американська акторка Меган Фокс вперше відверто зізналася, що її приваблюють не лише чоловіки, але й жінки.

Про це вона написала у своєму Instagram.

Зокрема, 35-річна зірка опублікувала пост, в якому написала, що вже понад два десятиліття вважає себе бісексуалкою.

Видання Us Weekly додає, що у 2009 році акторка вже натякала на свою бісексуальність. В одному з інтерв’ю вона заявила, що не вважає себе лесбійкою, але могла б жити із жінкою. Фокс навіть зауважила, що їй подобається акторка та режисерка Олівія Вайлд.

“Я думаю, що люди народжуються бісексуальними й роблять підсвідомий вибір під тиском суспільства. Я не лесбіянка. Я просто думаю, що всі люди народжуються зі здатністю відчувати сексуальний потяг до обох статей. Тобто, я можу бачити себе в стосунках з дівчиною. Олівія Вайлд така сексуальна”, – зазначала тоді зірка.

До речі, зараз Меган перебуває у стосунках зі співаком Колсоном Бейкером.

Колсон Бейкер та Меган Фокс познайомилися на фільмуванні кінострічки “Midnight in the Switchgrass”. Вони були вперше помічені разом у травні 2020 року і незабаром підтвердили свої стосунки на сторінках в Instagram.

У листопаді минулого року Меган Фокс подала на розлучення з зіркою серіалу “Беверлі-Хіллз, 90210” Браяном Остіном Гріном після десяти років шлюбу. Колишня дівчина Колсона Бейкера, Instagram-блогерка Соммер Рей заявила, що він зраджував її з Меган Фокс.