Американська модель й акторка Шейлін Вудлі зізналася, що перед зніманням секс-сцен детально обговорює їх з режисером та партнером.

Про це вона розповіла в інтерв’ю The Hollywood Reporter.

Зокрема, зірка зізналася, що секс-сцени ніколи не були для неї проблемою, адже вона до них ретельно готується.

“Я завжди сідаю і розмовляю з режисером, іншим актором. Ми завжди розмовляємо на тему: “Як ви плануєте знімати це? Чи потрібно мені повністю оголюватися? Це відвертатиме увагу від сцени, чи навпаки?” Ми точно знаємо, які межі. І я ніколи не була у ситуації, коли ці межі переходили”, – заявила акторка.

Вудлі поділилася, що іноді вона відчуває нереалістичність секс-сцен. Наприклад, коли акторка не знімає спідню білизну.

“Часто у фільмах ви бачите, як двоє людей займаються сексом, і жінка все ще у бюстгальтері. У реальному житті я не думаю, що коли-небудь я займалася сексом у бюстгальтері, хіба дуже рідко”, – сказала вона.