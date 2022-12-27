Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню The Independent.
Акторка розповіла про одну зі своїх ролей у фільмі “Зрада”, де сценарій розгортався навколо протистояння лиходіїв з Росії та британських “хороших хлопців”. Як зазначають у виданні, на фоні теперішніх подій це протистояння стало ще актуальнішим. Однак, сама Уна Чаплін висловила своє обурення з приводу цієї сюжетної лінії та загалом тенденції у кінематографі.
Вона заявила, що образ росіян як негативних персонажів – це “ідеологічна війна”, яку необхідно зупинити.
“Мені так набридло, що росіяни – погані хлопці. Я навіть не можу тобі передати наскільки”, — сказала вона вона. “Невже ніхто не може придумати кращий стереотип, якому ми зможемо слідувати?”.
Вона пояснила, що сюжетна лінія з росіянами не мала бути з самого початку, а додавалася уже протягом зйомок:
“Можливо, через дані обставини [натякаючи на війну в Україні]; можливо, тому що це просто підвищило ставки… Буде чудово, коли ідеологічна війна, яку ми ведемо з Росією, піде у минуле”.
- Російська співачка українського походження Ані Лорак (справжнє ім’я – Кароліна Куєк), яка активно будує кар’єру у Росії та з 24 лютого ні словом не обмовилася про російське вторгнення та акти геноциду проти українського народу, перед святами раптом згадала про сімейні цінності.