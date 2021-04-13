Американські актори Олівія Вайлд та Джейсон Судейкіс після розлучення почали отримувати погрози від невідомого чоловіка. Після цього знаменитості звернулися в суд.

Про це повідомляє американський портал TMZ.

Адвокат Вайлд Шон Голлі у суді заявив, що його клієнтка отримує телефонні дзвінки від 30-річного Еріка Натаніала Фуха. Ба більше, він з’являється у її домі та переконує, що у нього з Олівією романтичні стосунки.

Вайлд надала суду відеоматеріали того, що сталкер приходить до її дому, залишає листи та критикує нинішнього бойфренда акторки Гаррі Стайлза.

Погрози від сталкера отримував й колишній чоловік Вайлд Джейсон Судейкіс. В одному з листів актору чоловік написав:

“Вона (Олівія, – ред.) була нещасною у своїх стосунках і хотіла завести нові стосунки зі мною. Це тривало майже кожен день … до січня, коли Гаррі Стайлз скористався тим, що я робив”.

Вайлд розповіла, що сталкер вперше подзвонив їй у жовтні минулого року. З того часу він став більш наполегливим та частіше навідувався до її будинку, де проживають її діти – 6-річний Отіс та 4-річна Дейзі.

Цікаво, що Вайлд закрутила роман із Стайлзом та з’являється з ним на заходах. Однак у судових документах вона зазначила, що живе із Судейкісом та двома їхніми дітьми.

Суд постановив надати тимчасовий захист Вайлд, Судейкісу та їхнім двом дітям. Фуху заборонено наближатися до них на відстань менш як 100 метрів.