Актриси Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та актор Стенлі Туччі знову возз'єднаються заради благодійності.

Про це пише видання Just Jared.

Повідомляється, що один щасливчик зможе поспілкуватися із зірками за допомогою Zoom-дзвінка. Таким чином хочуть відсвяткувати 15-річчя фільму.

Дзвінок триватиме 10 хвилин. Поговорити з четвіркою можна буде на будь-які теми.

“Ми так схвильовані тим, що святкуємо нашу 20-ту річницю з нашими чудовими партнерами з Charitybuzz і неймовірно талановитим акторським складом” Диявол носить Prada”, – поділилася в заяві виконавча директорка благодійної організації з Каліфорнії Lollipop Theater Network Евелін Іоколано.