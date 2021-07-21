Про це пише видання Just Jared.

Повідомляється, що один щасливчик зможе поспілкуватися із зірками за допомогою Zoom-дзвінка. Таким чином хочуть відсвяткувати 15-річчя фільму.

Дзвінок триватиме 10 хвилин. Поговорити з четвіркою можна буде на будь-які теми.

“Ми так схвильовані тим, що святкуємо нашу 20-ту річницю з нашими чудовими партнерами з Charitybuzz і неймовірно талановитим акторським складом” Диявол носить Prada”, – поділилася в заяві виконавча директорка благодійної організації з Каліфорнії Lollipop Theater Network Евелін Іоколано.