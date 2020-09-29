Американська актриса, співачка і модель Аманда Сейфрід та її чоловік Томас Садоскі стали батьками вдруге.

Про це пише PEOPLE.

У пари народився син, ім’я якого вони поки не розголошують.

Актриса поділилася фотографією новонародженого в Instagram-акаунті благодійних організацій War Child і INARA, амбассадорами яких вона та її чоловік є.

“З моменту народження нашої доньки три роки тому наша прихильність ні в чому не винним дітям, які так сильно страждають від конфліктів і воєн, стала рушійною силою в нашому житті. А з народженням нашого сина робота INARA і War Child стала нашою дороговказною зіркою”, – йдеться в заяві пари.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от War Child USA (@warchildusa) 28 Сен 2020 в 8:01 PDT

Зазначається, що Аманда і Томас вже виховують 3-річну дочку Ніну. Вони одружилися в березні 2014 року, коли актриса була вже на 9 місяці вагітності.