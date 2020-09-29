Про це пише PEOPLE.
У пари народився син, ім’я якого вони поки не розголошують.
Актриса поділилася фотографією новонародженого в Instagram-акаунті благодійних організацій War Child і INARA, амбассадорами яких вона та її чоловік є.
“З моменту народження нашої доньки три роки тому наша прихильність ні в чому не винним дітям, які так сильно страждають від конфліктів і воєн, стала рушійною силою в нашому житті. А з народженням нашого сина робота INARA і War Child стала нашою дороговказною зіркою”, – йдеться в заяві пари.
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Зазначається, що Аманда і Томас вже виховують 3-річну дочку Ніну. Вони одружилися в березні 2014 року, коли актриса була вже на 9 місяці вагітності.
- Британська актриса Софі Тернер, найбільш відома за роллю Санса Старк у серіалі “Гра Престолів”, і музикант Джо Джонас в липні вперше стали батьками.