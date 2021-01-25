Про це пише Variety.

Італійська актриса і режисерка, яка стала одним з найгучніших голосів проти сексуальних домагань в індустрії розваг і однією з перших обвинувачок в домаганнях продюсера Харві Вайнштейна, підтвердила заяви про режисера Роба Коена, які вона зробила у вихідні в інтерв’ю італійській газеті Il Corriere della Sera та іншим італійським ЗМІ.

“Я вперше говорю про Коена. Він ображав мене, змушував мене пити GHB, у нього була пляшка”, – сказала Ардженто газеті “Мілан”, маючи на увазі анестетик швидкої дії, який часто використовують, щоб ввести жертву в несвідомий стан.

“У той час я дійсно не знала, що це було. Я прокинулася вранці голою в його ліжку”, – додала актриса. Вона стверджує, що Коен напав на неї під час зйомок в бойовику 2002 року “xXx”.

Звинувачення Ардженто на адресу Коена висвітлені в її автобіографії “Анатомія дикого серця”, яка вийде в Італії 26 січня.

У суботу на ток-шоу Mediaset “Verissimo” Ардженто уточнила, що раніше вона не виступала з обвинуваченнями на адресу Коена з різних причин.

У шоу Ардженто стверджувала, що спочатку вона не знала, що з нею сталося, коли її нібито накачали наркотиками і згвалтували.

“Я з’ясувала це пізніше, розмовляючи з другом, який відкрив мені очі і розповів про цю речовину [GHB]”, – сказала вона.

Згодом, коли вона повністю усвідомила це, Ардженто сказала, що “не хотіла створювати ще одну бурю”. Однак вона зазначила, що оскільки проти Коена виступили дві жінки, в тому числі його дочка, вона вирішила виступити зі своїми звинуваченнями.

У 2019 році в статті Huffington Post Коен був звинувачений в нібито зґвалтуванні неназваної жертви (в матеріалі її назвали “Джейн” з метою захисту її анонімності) коли вона була без свідомості. Напад стався в 2015 році після того, як Коен запросив “Джейн” на ділову зустріч в Манхеттені, щоб обговорити співпрацю в пілотній телепрограмі.

Раніше в 2019 році Коен зіткнувся з аналогічними звинуваченнями з боку своєї дочки Валькірії Везер, яка звинуватила його в домаганнях до неї, коли вона була дитиною. Вона також звинуватила Коена в тому, що він водив її до секс-працівників під час зйомок за кордоном, коли вона була підлітком. Коен заперечував звинувачення в обох випадках.

Режисер не відповів на прохання Variety про коментарі до моменту публікації. Представник Коена в п’ятницю спростував звинувачення.

“Коли вони з Азією Ардженто працювали разом, у них склалися прекрасні робочі відносини, і Коен вважав її другом, тому ця заява, що датується 2002 роком, викликає подив, особливо з урахуванням того, що про неї повідомлялося в останні роки”, – заявив він.

Ардженто, яка в 2017 році стала провідною фігурою руху #MeToo, згодом сама була звинувачена в сексуальному насильстві в 2018 році американським актором Джиммі Беннеттом.

Її покійний партнер Ентоні Бурден заплатив Беннетту 380 000 доларів після його звинувачень, які Ардженто заперечувала.