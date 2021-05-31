Про це повідомляє портал Radar Online з посиланням на офіційні джерела органів судової влади США.
Уточнюється, що навіть якщо Херд і збрехала стосовно Джонні Деппа, то не понесе за це ніякого покарання.
Її адвокатка Елейн Бредехофт пояснила журналістам, що термін давності за неправдиві свідчення становить три роки, і він давно закінчився.
“Тому будь-яке розслідування та обвинувачення, а тим більше вирок зі штрафом або тюремним ув’язненням неможливі, – сказала виданню Бредехофт.
Адвокатка також звинуватила захисника Джонні Деппа в тому, що такі чутки розповсюдив він сам з метою впливу на присяжних.
Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманні фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.
У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.
- 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.
- 2 листопада Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun. Джонні Депп програв суд щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив свою колишню дружину актрису Ембер Герд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.
- На початку 2021 року стало відомо, що Джонні Депп та Ембер Герд зустрінуться у суді. Зазначалося, що колишня Деппа мала докази його подружніх зрад з відомими акторками. Зокрема, йшлося про Анджеліну Джолі, Кіру Найтлі, Маріон Котіяр та інших знаменитостей.
- Стрімінговий сервіс Netflix прибрав зі свого американського каталогу всі фільми, у зйомках яких брав участь Джонні Депп.
- 17 квітня адвокати Джоні Деппа зуміли довести, що його ексдружина Ембер Герд каже неправду, стверджуючи, що чоловік нападав на неї та трощив будинок.