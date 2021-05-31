Суд Вірджинії задовольнив прохання адвокатів Ембер Герд відхилити позов Джонні Деппа про наклеп і неправдиві свідчення з боку актриси.

Про це повідомляє портал Radar Online з посиланням на офіційні джерела органів судової влади США.

Уточнюється, що навіть якщо Херд і збрехала стосовно Джонні Деппа, то не понесе за це ніякого покарання.

Її адвокатка Елейн Бредехофт пояснила журналістам, що термін давності за неправдиві свідчення становить три роки, і він давно закінчився.

“Тому будь-яке розслідування та обвинувачення, а тим більше вирок зі штрафом або тюремним ув’язненням неможливі, – сказала виданню Бредехофт.

Адвокатка також звинуватила захисника Джонні Деппа в тому, що такі чутки розповсюдив він сам з метою впливу на присяжних.

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманні фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.