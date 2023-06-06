Американська актриса Кейлі Куоко, відома роллю у фільмі “8 простих правил” та серіалі “Усі жінки відьми”, згадала, як ледь не втратила ногу через нещасний випадок під час зйомок серіалу “Теорія великого вибуху”.

Джерело: ET Canada.

Кейлі Куоко розповіла про інцидент з конем, яка стався приблизно 15 років тому.

Актрисі було 22, і вона тільки почала зніматись у серіалі “Теорія великого вибуху”. Кейлі впала з коня і той наступив на неї, через що дівчина ледь не втратила ногу.

“Це було справді серйозно”, — сказала вона про свою операцію. Їй навіть довелося “підписати” папери, погоджуючись, що вона не буде судитися з лікарем, якщо під час процедури їй ампутують ногу.

“На щастя, я вилікувалась і зі мною все добре”, — сказала вона, пригадавши, що коли вона вперше прокинулася, одразу перевірила чи її нога все ще на місці.

Кейлі пояснила, що її травма — складний перелом, при якому з гомілки вийшли дві кістки.

“Падіння не зламало і не поранило ногу. Моє падіння не було великою проблемою”, — уточнила Куоко, зазначивши, що травма стала результатом того, що кінь наступив на неї.

Після операції, під час якої актриса залишилася зі шпильками та стрижнями, які “все ще залишаються” в її нозі, вона розповіла, що не хотіла телефонувати творцю “Теорії великого вибуху” Чаку Лорре, оскільки лікарі думали, що вона не буде ходити три місяці.

Однак, вона “через два тижні повернулась до роботи”.

“Це було дивовижно”, — сказала Куоко.

За винятком кількох шпильок і шрамів, актриса “зрештою була в порядку”.