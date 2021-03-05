Про це активісти Greenpeace повідомили у Twitter.

Так, вони пробралися на територію летовища та розфарбували авіалайнер Boeing 777 компанії Air France зеленою фарбою.

Зазначається, що деякі активісти залізли на крило лайнера та розгорнули банери з написами “Чи існує пілот, який врятує клімат?” і “Рішення: менше літаків”.

Учасники акції пояснили, що, на їхню думку, авіаційна політика влади шкодить екології, а “надзвичайна кліматична ситуація” вимагає скорочення кількості польотів.

  • Раніше вчені з’ясували, що середньостатистична людина з’їдає не менше 50 000 часток мікропластику в рік і вдихає приблизно стільки ж.
  • Вчені з південнокорейського Державного університету в Інчхоні спільно з активістами Greenpeace вивчили понад 30 марок кухонної солі, виробленої в різних країнах світу. У підсумку в 90% зразків були виявлені частинки мікропластику.