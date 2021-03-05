Про це активісти Greenpeace повідомили у Twitter.
Так, вони пробралися на територію летовища та розфарбували авіалайнер Boeing 777 компанії Air France зеленою фарбою.
Зазначається, що деякі активісти залізли на крило лайнера та розгорнули банери з написами “Чи існує пілот, який врятує клімат?” і “Рішення: менше літаків”.
Учасники акції пояснили, що, на їхню думку, авіаційна політика влади шкодить екології, а “надзвичайна кліматична ситуація” вимагає скорочення кількості польотів.
Bonjour @Djebbari_JB vous vouliez un ✈️ vert ?
On gagne du temps et on vous en a fait un. Maintenant on peut passer aux choses sérieuses ?
Comme doter le projet de #LoiClimat de véritables mesures pour réduire le trafic aérien à la place de votre greenwashing. #OnAtterritQuand pic.twitter.com/7JrlFXl0pW
— Greenpeace France (@greenpeacefr) March 5, 2021
Quelque chose se prépare ici. 🤭#OnAtterritQuand pic.twitter.com/XhpxQKNlY7
— Greenpeace France (@greenpeacefr) March 5, 2021
🔴Direct Action – vous voulez voir un avion vert ?
Alors que l'urgence climatique exige une réduction du trafic aérien, @Djebbari_JB pense encore qu'un (hypothétique) avion vert suffira.
Nous dénonçons le greenwashing du gouvernement. #OnAtterritQuand #LoiClimat pic.twitter.com/jvRtKleD8V
— Greenpeace France (@greenpeacefr) March 5, 2021
- Раніше вчені з’ясували, що середньостатистична людина з’їдає не менше 50 000 часток мікропластику в рік і вдихає приблизно стільки ж.
- Вчені з південнокорейського Державного університету в Інчхоні спільно з активістами Greenpeace вивчили понад 30 марок кухонної солі, виробленої в різних країнах світу. У підсумку в 90% зразків були виявлені частинки мікропластику.