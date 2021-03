Про це активісти Greenpeace повідомили у Twitter.

Так, вони пробралися на територію летовища та розфарбували авіалайнер Boeing 777 компанії Air France зеленою фарбою.

Зазначається, що деякі активісти залізли на крило лайнера та розгорнули банери з написами “Чи існує пілот, який врятує клімат?” і “Рішення: менше літаків”.

Учасники акції пояснили, що, на їхню думку, авіаційна політика влади шкодить екології, а “надзвичайна кліматична ситуація” вимагає скорочення кількості польотів.

Bonjour @Djebbari_JB vous vouliez un ✈️ vert ?

On gagne du temps et on vous en a fait un. Maintenant on peut passer aux choses sérieuses ?

Comme doter le projet de #LoiClimat de véritables mesures pour réduire le trafic aérien à la place de votre greenwashing. #OnAtterritQuand pic.twitter.com/7JrlFXl0pW

— Greenpeace France (@greenpeacefr) March 5, 2021