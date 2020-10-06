Актори Алек Болдуїн і Джим Керрі зробили пародію на перші дебати основних кандидатів на пост президента США Джо Байдена і Дональда Трампа в шоу Saturday Night Live.

Ролик опубліковано на YouTube-каналі шоу.

Так, Алек Болдуїн знову зіграв Трампа (роль американського президента актор виконує з моменту його обрання — з 2016 року), а Джим Керрі зіграв віцепрезидента Джо Байдена. Соратницю Байдена Камалу Харріс зіграла актриса Мая Рудольф.

Спочатку Керрі в ролі Байдена виходить на сцену і заміряє відстань між трибунами рулеткою, відсуває свою трибуну.

“Кандидати” комічно перебивають один одного. “Трамп” ігнорує питання ведучого, заявляє, що замість належних двох хвилин буде говорити десять і звинувачує “Байдена” у брехні ще до того, як той встигає щось сказати.