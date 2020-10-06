Ролик опубліковано на YouTube-каналі шоу.
Так, Алек Болдуїн знову зіграв Трампа (роль американського президента актор виконує з моменту його обрання — з 2016 року), а Джим Керрі зіграв віцепрезидента Джо Байдена. Соратницю Байдена Камалу Харріс зіграла актриса Мая Рудольф.
Спочатку Керрі в ролі Байдена виходить на сцену і заміряє відстань між трибунами рулеткою, відсуває свою трибуну.
“Кандидати” комічно перебивають один одного. “Трамп” ігнорує питання ведучого, заявляє, що замість належних двох хвилин буде говорити десять і звинувачує “Байдена” у брехні ще до того, як той встигає щось сказати.
- Нагадаємо, 29 вересня відбулися перші дебати між Трампом та Байденом. Під час дебатів кандидати весь час перебивали один одного, а Байден навіть дозволив собі деякі грубі висловлювання.
- #Букви розповідали про ключові тези дебатів.
- Видання CNN зібрало 6 найважливіших висновків перших дебатів.
- Опитування свідчать про те, що за підсумками дебатів перемогу здобув Байден.