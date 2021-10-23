Голлівудський актор Алек Болдвін відвідав закриту вечірку в пам'ять про застрелену операторку Галину Хатчинс. Як відомо, він ненавмисно смертельно поранив її під час фільмування картини "Іржа".

Про це повідомляє американське видання The New York Post, посилаючись на інсайдерів.

Вечірка відбулася 22 жовтня у місті Санта-Фе. Там були присутні чоловік та син Галини.

До цього Болдвін прокоментував нещасний випадок:

“Мені бракує слів, аби передати, наскільки я шокований та засмучений трагічним нещасним випадком, через який закінчилося життя Галини Хатчинс, дружини, матері та нашої колежанки, якою ми захоплювалися. Я повністю співпрацюю з поліцією щодо проведення розслідування, мета якого – встановити, за яких умов відбулася трагедія… Я на зв’язку з її чоловіком, запропонував свою підтримку йому та його родині. Моє серце болить за її чоловіка, їх сина та всіх, хто знав та любив Галину”.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Нагадаємо, Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Хатчінс скерували авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.

У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Галина Хатчінс – уродженка України. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.

Пізніше вона переїхала до США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й почала знімати короткометражні та документальні фільми.

Першою її великою художньою роботою був фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.

У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Хатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).