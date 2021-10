Про це повідомляє американське видання The New York Post, посилаючись на інсайдерів.

Вечірка відбулася 22 жовтня у місті Санта-Фе. Там були присутні чоловік та син Галини.

До цього Болдвін прокоментував нещасний випадок:

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021