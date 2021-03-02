Актор Алек Болдуін і його дружина лайфстайл-блогер і інструктор з йоги Хіларія оголосили про появу у своїй родині шостої дитини — всього через півроку після народження їхнього сина Едуардо Пао Лукаса у вересні.

У понеділок Хіларія поділилася фотографією на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона лежить на дивані зі своїми п’ятьма дітьми і новонародженим немовлям. У підписі до публікації блогер написала цифру 7 і додала смайлик у вигляді червоного сердечка.

Оголошення про народження дитини подвійно здивувало шанувальників: за півроку до цього у пари народився син і в листопаді Хіларія сказала журналу People, що вони з Алеком більше не планують дітей.

Зоряна пара виховує ще п’ятьох дітей – одну дочку і чотирьох синів.

Подружжя поки не розголошує стать новонародженої дитини і подробиць його появи на світ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)