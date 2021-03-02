У понеділок Хіларія поділилася фотографією на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона лежить на дивані зі своїми п’ятьма дітьми і новонародженим немовлям. У підписі до публікації блогер написала цифру 7 і додала смайлик у вигляді червоного сердечка.
Оголошення про народження дитини подвійно здивувало шанувальників: за півроку до цього у пари народився син і в листопаді Хіларія сказала журналу People, що вони з Алеком більше не планують дітей.
Зоряна пара виховує ще п’ятьох дітей – одну дочку і чотирьох синів.
Подружжя поки не розголошує стать новонародженої дитини і подробиць його появи на світ.
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- Раніше повідомлялося, що дружина актора Алека Болдуїна Хіларія розкрила ім’я новонародженого сина і показала його фото.