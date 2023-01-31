За даними прокурора Нью-Мексико, 31 січня актору Алеку Болдвіну та зброярці Ханні Гутьєррес-Рід буде висунуто звинувачення у ненавмисному вбивстві операторки Галини Гатчінс на зніманні фільму "Іржа" у 2021 році.

Про це повідомляє Reuters.

Звинувачення були висунуті після 15 місяців припущень, чи зможе окружний прокурор Мері Кармак-Олтвіс знайти докази того, що Болдвін виявив злочинне нехтування безпекою, коли під час репетиції вистрелив з револьвера бойовим зарядом, убивши операторку Галину Гатчінс.

Розслідування офісу шерифа досі не виявило, як бойові патрони потрапили на знімальний майданчик біля Санта-Фе.

Юридичні аналітики стверджують, що прокурорам буде важко вимагати вироків без доказів, що Болдвін і Гутьєррес-Рід знали про наявність бойових патронів, але не вжили запобіжних заходів.

Загальногалузеві правила безпеки вогнепальної зброї рекомендують діючим особам вважати, що зброя заряджена холостими патронами, і покладатися на фахівців із поводженням зі зброєю, щоб переконатися, що вона безпечна у використанні. Бойові патрони суворо заборонені на знімальних майданчиках.

Гутьєррес-Рід сказала, що вона перевірила набої, перед тим як зарядити їх у револьвер та передати його першому помічнику режисера Дейву Холлсу. За словами поліції, Холлс передав револьвер Болдвіну, сказавши, що це “холодна зброя”, тобто розряджена.

Холлс підписав угоду з прокуратурою про визнання провини щодо звинувачення у правопорушенні.

7 грудня зброярка засвідчила агентству охорони праці штату Нью-Мексико (OSHA), що стрілянини можна було б уникнути, якби у неї було більше часу, щоб навчити Болдвіна. Вона сказала, що він мав “погану форму”, коли використовував револьвер.

За її словами, Болдвін мав тенденцію зводити револьвер, а потім натискати на курок, щоб спустити його, а не повільно відпускати курок великим пальцем після завершення сцени.

“Якщо ви не відпускаєте курок повільно, це типово, що пістолет вистрілить”, – сказала Гутьєррес-Рід.

ДОВІДКА: у 2021 році Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб, 42-річну операторку Галину Гатчінс відправили авіацією в лікарню міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

Болдвін стверджував, що не знав, що пістолет, з якого він стріляв на знімальному майданчику, містить бойові патрони. Адвокат Болдвіна назвав рішення прокуратури щодо звинувачення “жахливою судовою помилкою”.