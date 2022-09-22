Про це повідомляє BFM TV.
20 вересня актор Ален Делон, уперше з 2021 року, дав інтерв’ю, під час якого висловив свою підтримку народу України у боротьбі з російською агресією.
Зокрема під час розмови з журналістом актор засудив звірства росіян щодо українців.
“Те, що відбувається з Україною, глибоко засмутило і зачепило мене, тому я борюсь за українців. Нехай живе Україна!”, – сказав Ален Делон.
86-річний актор також взяв участь у спецпрограмі про українського поета Тараса Шевченка. У ній Ален Делон прочитав декілька рядків з вірша Шевченка “Заповіт”.
Сьогодні ж стало відомо, що у п’ятницю, 23 вересня, легенда французького кінематографа поспілкується з Володимиром Зеленським.
Спілкування французького актора та українського президента відбудеться у межах інтерв’ю Сіріла Вігьє для телеканалу TV5 Monde.
- Берлінський стиліст та дизайнер Франк-Пітер Вільде, який підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії й публікує фото в образах у синьо-жовтих кольорах, розповів про знайомство з українцями та про плани відвідати Крим після перемоги України.