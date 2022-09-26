86-річний французький актор Ален Делон заявив, що вступив би до лав українських захисників, якщо був би молодшим. Актор поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомило Vogue.

Розмова відбулася 23 вересня. Французський актор висловив захоплення Збройним силам України та всім народом.

“Якщо я був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України”, — заявив він.

Ален Делон зачитав уривок із “Заповіту” Тараса Шевченка. Він прочитав його французською мовою. Це стане частиною програми, яку присвятили Україні та записали для французького каналу TV5 Monde. Програма вийде до кінця вересня.

Президент заявив, що ніколи не був таким великим актором. Ален Делон у відповідь зазначив, що ніколи не буде “таким блискучим і гідним президентом, як ви”.

Володимир Зеленський офіційно запросив актора приїхати до України. Він погодився, але коли його стан здоров’я покращиться. Два роки тому актор пережив інсульт.