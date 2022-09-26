Про це повідомило Vogue.
Розмова відбулася 23 вересня. Французський актор висловив захоплення Збройним силам України та всім народом.
“Якщо я був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України”, — заявив він.
Ален Делон зачитав уривок із “Заповіту” Тараса Шевченка. Він прочитав його французською мовою. Це стане частиною програми, яку присвятили Україні та записали для французького каналу TV5 Monde. Програма вийде до кінця вересня.
Президент заявив, що ніколи не був таким великим актором. Ален Делон у відповідь зазначив, що ніколи не буде “таким блискучим і гідним президентом, як ви”.
Володимир Зеленський офіційно запросив актора приїхати до України. Він погодився, але коли його стан здоров’я покращиться. Два роки тому актор пережив інсульт.
- Відомий французький актор Ален Делон висловив свою підтримку Україні у протистоянні з російським агресором. Він також заявив, що 23 вересня візьме інтерв’ю у президента України Володимира Зеленського.