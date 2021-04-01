Covid-19 Україна

оновлено 01.04.2021 о 15:02

Всього:

1691737 (+17569)

Хворіють:

335408 (+17569)

Вилікувались:

1323083 (+9602)

Померло:

33246 (+421)

16:35 У Бельгії суд дав уряду місяць на скасування карантинних обмежень
16:32 Вакцини проти COVID-19 можуть втратити свою ефективність протягом року – дослідження
16:14 Ефективність щеплення вакциною Pfizer/BioNTech становить 91% через шість місяців
16:00 У 2020 році середня зарплата Лещенка в «Укрзалізниці» становила 210 тис. грн
15:56 Alexander McQueen і Balenciaga відмовилися від використання натурального хутра
15:43 Мама Емі Вайнгаус розповість історію покійної дочки в новому документальному фільмі
15:21 У Словаччині після відставки скандального Матовича призначили нового прем’єр-міністра
15:11 Ілон Маск пообіцяв відправити Dogecoin на Місяць і спровокував миттєве зростання курсу
15:07 В Ефіопії бойовики під час нападу на село вбили 30 мирних громадян
14:49 На «Євробачення-2021» можуть допустити глядачів із негативним тестом на COVID-19
14:40 Локдаун в Києві: «Укрзалізниця» не обмежуватиме висадку і посадку пасажирів у столиці
14:32 Автомобіль, який стежив за депутатом Київради від «ЄС», раніше «засвітився» на акції проплачених «тітушок»
14:22 Шведська принцеса Софія поділилася новими знімками своїх синів
14:00 Вибори на 87-му окрузі: приміщення ОВК оточили спецпризначенці
13:56 Українці почуваються найменш захищеними у сферах правосуддя та захисту від корупції: опитування
13:40 На ринок України виходить ще одна міжнародна платіжна система
13:37 На полігоні у Львівській області почалися стрільби: місцевих мешканців просять не наближатися
Ексклюзив
13:32 «Діяльність колаборантів – це зовсім не смішно»: Під ОПУ пройшла акція-нагадування для влади
13:31 Для користувачів iOS запустять цифровий проїзний квиток з даними про COVID-19
12:56 Посольство оприлюднило правила в’їзду в Хорватію для українців
Партнерський матеріал
12:44 Хто в групі ризику варикозу: флебологи назвали 4 категорії людей
Ексклюзив
12:29 Нардеп Ілля Кива отримає +15% до своєї зарплатні, якщо стане кандидатом наук
12:23 З Галапагоських островів намагалися вивезти валізу черепах: фото
12:03 Міллі Боббі Браун зізналася, що ніколи не дивилася фільми Marvel, DC і «Гаррі Поттера»
11:36 Збитки від блокування Суецького каналу можуть перевищити $1 млрд
11:29 «Підтримка зростає»: уже 63% українців виступають за жорсткий карантин
11:25 Де у центрі Києва можна зайти до вбиральні у період локдауну: адреси туалетів
10:51 Данські центри тестування і вакцинації проти COVID-19 постраждали від нападів вандалів
10:39 Регулятор ЄС про вакцину від AstraZeneca: Факторів ризику та зв’язку із випадками тромбів не виявлено
10:23 У США випадково зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson
09:47 У Каліфорнії сталася масова стрілянина: є загиблі, серед них дитина

Alexander McQueen і Balenciaga відмовилися від використання натурального хутра

Популярні люксові бренди Alexander McQueen та Balenciaga, які входять у компанію Kering, офіційно відмовилися від використання натурального хутра у своїх колекціях.

Четвер, 1 квітня 2021, 15:56

Фото: INDIGITAL.tv

Про це повідомляє громадська організація Humane Society International, яка понад 10 років провадить кампанію #FurFreeBritain із закликом відмовитися від натурального хутра у фешн-індустрії.

Зазначається, що Alexander McQueen та Balenciaga приєдналися до списку лакшері-брендів, які відмовилися від використання натурального хутра. У цьому списку: Prada, Gucci, Armani, Versace, Michael Kors, Jimmy Choo, DKNY, Burberry та Chanel.

Таким чином абсолютна більшість брендів Kering не виготовляють виробів з натурального хутра. Одним з перших ініціативу підтримав бренд Bottega Veneta, який вже понад 20 років не використовує хутра тварин. 

Сьогодні хутро у своїх колекціях використовують бренди Saint Laurent і Brioni. 

  • Перед пандемією коронавірусу елітні бренди компанії Kering, яка спеціалізується предметах розкоші, постійно перебували на піку популярності та вихвалялися рекордними прибутками. Однак у 2020 році ситуація докорінно змінилася. Детальніше про це – у матеріалі.
  • Також корпорація Kering, яка володіє брендами Gucci та Balenciaga, придбала 5% акцій платформи Vestiaire Collective, яка займається онлайновим продажем вживаного одягу та сумок класу люкс.
Теги: Balenciaga, Alexander McQueen, натуральне хутро

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook