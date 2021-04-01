Alexander McQueen і Balenciaga відмовилися від використання натурального хутра

Про це повідомляє громадська організація Humane Society International, яка понад 10 років провадить кампанію #FurFreeBritain із закликом відмовитися від натурального хутра у фешн-індустрії.
Зазначається, що Alexander McQueen та Balenciaga приєдналися до списку лакшері-брендів, які відмовилися від використання натурального хутра. У цьому списку: Prada, Gucci, Armani, Versace, Michael Kors, Jimmy Choo, DKNY, Burberry та Chanel.
Таким чином абсолютна більшість брендів Kering не виготовляють виробів з натурального хутра. Одним з перших ініціативу підтримав бренд Bottega Veneta, який вже понад 20 років не використовує хутра тварин.
Сьогодні хутро у своїх колекціях використовують бренди Saint Laurent і Brioni.
- Перед пандемією коронавірусу елітні бренди компанії Kering, яка спеціалізується предметах розкоші, постійно перебували на піку популярності та вихвалялися рекордними прибутками. Однак у 2020 році ситуація докорінно змінилася. Детальніше про це – у матеріалі.
- Також корпорація Kering, яка володіє брендами Gucci та Balenciaga, придбала 5% акцій платформи Vestiaire Collective, яка займається онлайновим продажем вживаного одягу та сумок класу люкс.