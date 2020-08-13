Знаменитий голлівудський кінорежисер Альфред Джозеф Гічкок народився 13 серпня 1899 року в Лондоні в сім'ї торговця-бакалійника, пішов з життя 29 квітня 1980 року в Лос-Анджелесі. Його ім'я назавжди увійшло в історію кінематографа, як майстра трилера, хорору і саспенсу. Культові стрічки Гічкока шість разів номінувалися на "Оскар".

#Букви розповідають про видатного режисера і його найвідоміші фільми.

Біографія

Альфред навчався в єзуїтському коледжі Святого Ігнатія в Лондоні, потім в Інженерно-навігаційній школі і одночасно ходив на лекції з мистецтвознавства в Лондонському університеті. З початком Першої Світової війни 16-річний Гічкок пішов добровольцем до армії, але його не взяли через надмірну вагу.

У віці 21 року Альфред Гічкок влаштувався електриком на знімальний майданчик. Пізніше він малював картки з іменами акторів для титрів, а потім – складав сценарії і асистував режисерам. У віці 23 років Гічкок знімає свій перший фільм як режисер – “Номер 13” (1922). У 1923 році на зйомках фільму “Жінка до жінки” Гічкок познайомився зі своєю майбутньою дружиною – монтажером Альмою Ревіль.

У 1926 році Гічкок знімає свій перший трилер “Мешканець” – історію про маніяка, нападаючого на блондинок.

Варто зазначити, що саме Альфреду Гічкоку належить перший британський звуковий фільм – “Шантаж” (1929 р).

З початком Другої Світової війни Гічкок їде в Америку. У 1940-му році виходить його перший американський фільм – “Ребекка” з Лоуренсом Олів’є і Джоан Фонтейн, а в 1941 році – знаменитий трилер “Підозра”, обидві картини отримують “Оскар”.

У Голлівуді Гічкок знімає свої культові трилери – “Заворожений”, “Я сповідаюся”, “Злови злодія”, “Вікно у двір”, “Людина, яка знала дуже багато”, “В разі вбивства набирайте “М”, “Психо”, “Запаморочення”.

Гічкок знімав платинових блондинок Грейс Келлі, Віру Майлз, Кім Новак, Джанет Лі, Тіппі Хедрен, Клод Жад.

Останній фільм Гічкока – стрічка “Сімейний змову” 1976 року. Королева Великої Британії Єлизавета II удостоїла Гічкока звання лицаря.

Альфред Гічкок також має нагороди від Американського інституту кіно за внесок в розвиток кінематографа.

Фільмографія

“39 сходинок” (1935 рік)

Головний герой, який живе в Лондоні канадець Річард Хенні, стає випадковим свідком переполоху в мюзик-холі, а потім – вбивства молодої жінки, яка сказала, що є шпигункою. Йому від неї дістається карта. Річард Хенні стає підозрюваним у злочині, тікає до Шотландії. Там він намагається знайти відповіді на питання.

Це трилер, який тримає в напрузі.

“Ребекка” (1940 рік)

Перший голлівудський фільм Гічкока. Картина завоювала два “Оскара” – за кращий фільм року (єдиний раз в житті Гічкока) і за кращу операторську роботу для Джорджа Барнса.

Бідна молода дівчина, яка приїхала в Монте-Карло як компаньйонка літньої жінки, знайомиться з англійським аристократом – Максимом де Вінтером. Він пропонує дівчині вийти за нього заміж; та погоджується. Основні сцени фільму розгортається в Мендерлі – величезному будинку зі своїми секретами, де, до речі, померла попередня дружина Максима – Ребекка.

“Вікно у двір” (1954 рік)

Головний герой Джефф – професійний фотограф. Він зламав ногу, через що весь час сидить удома.

Проводячи час у відкритого вікна, він розглядає вікна своїх сусідів, намагаючись дізнатися про їхнє особисте життя.

У якийсь момент Джеффу здається, що в одному вікні відбувається вбивство. Картина побудована на фантазіях і домислах головного героя, змушуючи в це вірити і глядачів.

Створена спеціально для фільму декорація була найбільшою в історії студії Paramount Pictures і в точності повторювала нью-йоркський двір; інтер’єр квартири Джеффа імітував обстановку житла реального фотографа Сліма Ааронс. У фільмі зіграла Грейс Келлі – одна з улюблениць режисера.

“Запаморочення” (1958 рік)

Приватний детектив Скотті Фергюсон страждає від боязні висоти. Над друга старого нема звертається до нього з проханням простежити за дружиною Мадлен (зіграла Кім Новак), яка повільно божеволіє. Вона одержима історією своєї прабабусі, колись здійснила самогубство, і збирається зробити теж саме. Рятуючи Мадлен, Скотті закохується в неї. Але фобія не дозволить йому утримати кохану на цьому світі.

“Психо” (1960 рік)

Це найвідоміший фільм Гічкока.

Молода служить ріелторської контори Меріон (зіграла Джанет Лі) страждає від безгрошів’я і неможливості з’їхатися зі своїм коханим, який живе в іншому місті. Але тут їй в руки напередодні вихідних потрапляє велика сума грошей її боса. Довго не роздумуючи Меріон збирає речі, бере гроші і їде. По дорозі вона зупиняється в невеликому мотелі, яким керує сором’язливий молодий чоловік на ім’я Норман Бейтс (Ентоні Перкінс). І тут все різко змінюється – дівчину вночі вбивають.

Цей психологічний хоррор про маніяка – один з перших в історії кіно.