Про це вона розповіла у телепрограмі “Життя відомих людей”.

“Ще в грудні мені Саша, ні з чого абсолютно, сказав: “Давай поживемо окремо. Я не знаю, як тобі запропонувати, але я б, можливо, спробував би на місяць, але якщо я когось знайду, то тобі ж буде боляче через два тижні”. Я не могла йому це пробачити, тому що ти або хочеш жити зі мною, або пробуєш щось інше, якщо ти не напробувався до того, як ми одружилися … Ну, що це? Навіщо це все?” – розповіла Гросу.

За її словами, така пропозиція чоловіка стала для неї несподіваною.

“Це не було як грім серед ясного неба, але, щоб так, я не думала. Думала, поговоримо, до чогось прийдемо, але так, щоб роз’їжджатися, розбігатися … Це так, це був шок”, – пояснила співачка.

Однією з причин розлучення вона вважає те, що її чоловік міг зустріти когось, поки вона була занурена в роботу. Більш того, після розлучення він попросив сфотографувати документи, які це підтверджують.

Залишитися друзями з ексчоловіком у них не вийшло, тому що Олександр відкинув цю пропозицію.

Зараз співачка не планує нових відносин і чесно зізнається, що боїться пов’язувати своє життя з кимось ще.

Варто зазначити, що шикарне весілля відбулося влітку 2019 року в італійському замку, і коштувало 100 тисяч євро. До весілля співачка і бізнесмен були разом понад чотири роки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu) 1 Июл 2019 в 11:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GROSU (@alina_grosu) 26 Июл 2019 в 3:13 PDT