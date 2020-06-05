Ролик опубліковано на YouTube.

Оригінальний трек був випущений в 2003 році. Всього за кілька місяців хіт захопив всі танцполи та радіостанції. Фанатом “Амаgа” була і Alina Pash.

“Хто б міг подумати, що мій перший рингтон одного разу трансформується в нову історію, написану спільно з її автором?”, – каже співачка.

Через 17 років і безліч різнокаліберних реміксів трек “Amaga” тепер переплітається з традиційним індійськими мотивами, а також речитативом і неповторним закарпатським флоу Alina Pash.