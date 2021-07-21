Шведська акторка та танцівниця Алісія Вікандер розповіла, що робота над сценарієм сиквела фільму "Лара Крофт" вже почалася.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Collider.

Вона зазначила, що хотіла б повторити свою роль Лари Крофт в продовженні популярного фільму 2018 року.

“До COVID-19 я б сказала “так”. І зараз, я думаю, що це все ще “так”. Йому не дали зелене світло, але вже йде робота над сценарієм. Мені здається, всі схвильовані з цього приводу, і я буду рада зіграти Лару знову”, – сказала Вікандер.

Актриса додала, що ще не читала сценарій, але режисерка Міша Грін старанно над ним працює.

“Це відбувається в цей момент, і Міша працює над сценарієм прямо зараз. Так що я дуже рада прочитати що-небудь дуже скоро”, – сказала вона.

У квітні 2019 року The Hollywood Reporter повідомив, що сиквел “Лари Крофт” у розробці, хоча через пандемію коронавірусу пізніше було зупинено виробництво, а режисер Бен Вітлі залишив проєкт. У січні 2021 року його місце зайняла Миша Грін.

Перша частина фільму про Лару Крофт вийшла в 2018 році і зібрала в прокаті $ 275 млн. Вікандер зіграла в стрічці головну роль. Їй довелося пройти інтенсивну фізичну підготовку, щоб підготуватися до своєї ролі, включаючи силові тренування, бойові мистецтва ММА, скелелазіння, стрільбу з лука та плавання.