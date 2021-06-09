Американська акторка Аліса Мілано, найбільш відома за ролями в телесеріалах "Зачаровані" та "Коханки", розглядає можливість балотуватися в Конгрес США в 2024 році.

Про це повідомляє The Hill.

“Я розглядаю 4-й округ Каліфорнії, щоб потенційно виступити проти [члена палати представників Тома] МакКлінтока”, – сказала Мілано, додавши, що вона знає, що республіканці “в основному лідирують” у цьому окрузі.

МакКлінток був представником в 4-му окрузі Конгресу з 2009 року і був переобраний на листопадових виборах з 56 % голосів. Колишній президент Дональд Трамп також випередив президента Джо Байдена в цьому окрузі.

“Я б із задоволенням подумала про те, щоб це крісло стало синім. Я думаю, що буде потрібен хтось з, як мені здається, впізнаваним ім’ям і достатніми коштами, щоб мати можливість виступити проти МакКлінтока, і тому я розглядаю цей варіант. Я в основному збираю інформацію прямо зараз, розмовляю з різними консультантами, спілкуюся зі спільнотою”, – зазначила актриса.

Вона також додала, що розраховує прийняти остаточне рішення після проміжних виборів 2022 року.