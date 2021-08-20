Відповідний допис опубліковано в її Instagram.

Виконавиця пригадала про “клуб 27” — групу відомих музикантів, які й померли у віці 27 років. Серед них — Курт Кобейн, Браян Джонс, Джимі Гендрікс, Дженіс Джоплін та Джим Моррісона Вона зізналася, що боялася стати однією з них.

“Я стала відомою у 27 років. На першому сольнику мені виповнилося 28 (концерт випав на День народження). Тоді я зі сцени офіційно заявила, що залишаю “клуб 27″. Так, для мене це був найбільший страх, адже популярність прийшла суперсупер швидко і раптово. Тоді я думала, що можу стати потенційним членом клубу. Зараз мені вже 30, можна видихнути”, — написала вона.

Виконавиця також розповіла, що прийняла неминучість смерті та закликала підписників робити більше добрих справ та не зволікати.

“Якось слухаючи оточення і поєднуючи зі своїм життєвим досвідом, я прийняла, що смерть — неминуча штука. Рано чи пізно ми все одно помремо і тут вже ніяк соломи не підстелиш. І крім прийняття цього факту, я зрозуміла, що зовсім не варто зациклюватися і згадувати про це більше ніж на 10 хвилин, а то можна себе конкретно накрутити та вже замислюватися про сенс життя та ін… Потрібно жити today з думками про tomorrow. Потрібно робити якомога більше правильних і добрих справ. Головна порада — зробіть все можливе, щоб не залишати цей світ з почуттям “бляха-муха, а це я зробити не встиг”. Не чекайте, якщо знаєте, що є можливість не чекати. Ми ж зовсім не маємо уявлення, скільки у нас залишилося запасів цього “почекаю”, — написала вона.

Роздуми на цю тему реперка доповнила світлинами з фотосесії з незвичною зачіскою, що імітує роги.