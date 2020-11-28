Відео опубліковано на YouTube-каналі співачки.

“Ми почали писати трек далеко від дому ще до карантину, але закінчити його нам допоміг саме він. Щиро хотілося написати веселу пісню, яка б символізувала відрив і позитив, несла гарний вайб незалежно від того, де ти знаходишся: навіть якщо ти не двіжуєш в мегаполісі – завжди маєш можливість танцювати серед дерев”, – зазначила реперка.

Режисером кліпу виступив Дмитро Чернявський. У відео до треку взяли участь поціновувачі творчості артистки, просто створивши GIF в співтоваристві Viber.

“Я дуже щаслива від того, що так багато людей взяло участь у моєму танцювальному конкурсі і найкращі відео я змогла додати до кліпу, таким чином в карантинний час об’єднатися через Viber для того, щоб створити це відео”, – додала Alyona Alyona.