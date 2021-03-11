Ролик опубліковано на YouTube-каналі співачки.

За словами Alyona Alyona, жінки – прекрасні в будь-якому віці, в будь-якому тілі, будь-якого зросту, з будь-яким кольором шкіри чи очей, з волоссям чи без, з формами чи без.

“Жінки сильні й вольові, відчувають серцем і роблять так багато добра. Жінки різні. Я хочу бачити різних жінок скрізь. На вулицях, на обкладинках різних видань, на телебаченні, в соцмережах, в рекламі, на різних посадах. Я хочу, щоб вони проявляли себе і не боялися бути собою у своєму тілі. Адже любов до себе жінка транслює через свою діяльність для всіх навколишніх, для всього світу. А світ і собі потребує краси. Справжньої”, – додала вона.

Реперка також підтримала проєкт бренду Dove, який триває під хештегом #ПокажітьНас, і закликала боротися за різноманітність жіночої краси.

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