Alyona Alyona презентувала новий альбом Galas

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Реперка кілька днів інтригувала фанів та підігрівала інтерес до випуску альбому, публікуючи провокативні фото.

Виконавиця у своїх треках привертає увагу до складних питань, зокрема екології, голоду, бідності, пандемії, внутрішньої сили та гармонії, хейту та стереотипів про жіночу красу.

До альбому Galas увійшло 15 треків. Зокрема, 11 з них записані з відомими закордонними артистами. Alyona Alyona записала треки з канадським хіп-хоп артистом Dax, мексиканкою Yoss Bones, австралійською незалежною співачкою Sexton, виконавцем з Аргентини ECKO, інді-зіркою з Ізраїлю Noga Erez, українським співаком MONATIK та іншими знаменитостями.

“Я дуже рада, що познайомилася з такою кількістю крутих музикантів і разом нам вдалося створити стільки композицій. Сподіваюся, українцям вони допоможуть розширити свою свідомість, відкрити щось нове, а для інших країн – відкрити Україну”, – розповіла реперка.

Разом з новим альбомом Alyona Alyona представила ще один кліп на пісню Читаю реп. Цей трек присвячено всім українцям, які покинули рідні краї в пошуках кращого життя.

Тепер альбом можна послухати всюди: Apple Music, Spotify, Deezer.