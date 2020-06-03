Реп-співачка Alyona Alyona закликала своїх підписників не тільки підтримувати американсьийе рух, але і не мовчати про безчинства правоохоронців в Україні.

Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram.

“Сьогодні моя стрічка новин забита чорними картинками і хештегами в підтримку американського руху. Як і у зарубіжних артистів, діячів, за якими я слідкую, так і в українських. Але у мене сьогодні такої картинки не буде. Хоча тема американського руху мені близька, проте поки наша поліція буде знущатися над людьми, гвалтувати жінок і вбивати людей, я вважаю, що ми повинні не мовчати про це і говорити про те, що наболіло саме у нас. Разом з вами ми можемо зробити цей світ кращим і закон діючим. Я закликаю усіх, будь ласка не мовчіть про такі питання, піднімайте такі питання назовні. Нехай чують усі. Нехай знають усі. Разом у нас все вдасться”, – заявила вона.