Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram.
“Сьогодні моя стрічка новин забита чорними картинками і хештегами в підтримку американського руху. Як і у зарубіжних артистів, діячів, за якими я слідкую, так і в українських. Але у мене сьогодні такої картинки не буде. Хоча тема американського руху мені близька, проте поки наша поліція буде знущатися над людьми, гвалтувати жінок і вбивати людей, я вважаю, що ми повинні не мовчати про це і говорити про те, що наболіло саме у нас. Разом з вами ми можемо зробити цей світ кращим і закон діючим. Я закликаю усіх, будь ласка не мовчіть про такі питання, піднімайте такі питання назовні. Нехай чують усі. Нехай знають усі. Разом у нас все вдасться”, – заявила вона.
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Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- У ніч на вівторок, 2 червня, в результаті заворушень на території США, щоякнайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.
- Офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив Джорджа Флойда, взяли під варту.