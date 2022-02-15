У дописі Alyona Alyona натякнула, що на рішення вплинули “відстань і розлука” з правдою, яка від них вилилася. Вона додала, що вони вирішили, “якщо любиш — відпусти”.

“Нам увесь цей час здавалося, що ми все робимо правильно та що в нас все вийде. Без скандалів і розлучень на день, тиждень, місяць, без підводного каміння, без ножів у спину, зрад і так далі”, — написала співачка.

Реперка попросила фанатів не шкодувати та не засуджувати через їхнє рішення. Alyona Alyona на День святого Валентина побажала усім кохання. За її словами, вони із Денисом ще кохають один одного, проте “цього мало, щоб обидва були щасливі на всі 100”. Пара не дотягнула до першої річниці двох тижнів.