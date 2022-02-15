Про це повідомила Олена Савраненко в Instagram.
Зазначимо, що про стосунки реперки і блогера стало відомо у грудні 2021 року, хоча пара зустрічалася з лютого. Навесні вони разом з’їхалися, хоча до цього виконавиця називала хлопця “інтернет-персоною”. Не пояснюючи причин Alyona Alyona з’їхала від Дениса вже 11 січня.
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