Про це повідомила Олена Савраненко в Instagram.

Зазначимо, що про стосунки реперки і блогера стало відомо у грудні 2021 року, хоча пара зустрічалася з лютого. Навесні вони разом з’їхалися, хоча до цього виконавиця називала хлопця “інтернет-персоною”. Не пояснюючи причин Alyona Alyona з’їхала від Дениса вже 11 січня.