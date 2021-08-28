Про це вона написала в своєму Instagram-акаунті.

“Поговоримо про грошенята. Почну із того, що майже кожен таксист, якій мене впізнає, питає: “А чого не на своїй машині?”. І вони дивуються та сміються на мою відповідь, що на своє авто я ще не заробила. Усі думають, що в артистів космічна кількість нулів та всюди запах доларів.

Насправді будь-який бізнесмен знає, що кожна справа спочатку вимагає колосальних вкладень. І тільки через декілька років тяжкої праці та інвестицій своїх нервів, може з’явитися якийсь прибуток. І навіть після цього потрібно продовжувати інвестувати у своє діло”, – йдеться в повідомленні.

Реперка пояснила, що зі своїх 100% заробітку, які вона отримує за всю свою діяльність, собі вона залишається тільки 20%. Інші 80% вкладаються в роботу (зйомка кліпів, зарплата членам команди, оплата послуг тих, з ким вона співпрацює).

“Ще з усіх грошей, які надходять мені, 13% відсотків йде на благодійність. Так, я вважаю, що завжди є той, кому треба набагато більше, ніж мені”, – додала вона.

Alyona Alyona зазначила, найбільше грошей вона витрачає на житло, проїзд та харчування.

“Я досить часто їжджу на таксі, бо по дорозі на задньому сидінні встигаю зробити багато справ — дзвінки, zoom, відповіді на повідомлення. А ще в цьому році планувала відвідувати курси водіїв, але не знаю чи вийде. Підбиваючи усі транзакції, в місяць я витрачаю приблизно $1000-1500. Але останнім часом ця цифра більше, бо зараз я займаюсь переїздом, ходжу по будівельних магазинах з Денисом — докуповуємо необхідні речі, щоб вдосконалити своє гніздечко”, – додала вона.