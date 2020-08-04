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“40 днів тому вийшла чергова колонка про смерть української реп музики. Ми всі то прочитали і вирішили вже нарешті поховати той реп та справити по ньому поминки саме сьогодні (3 серпня)” – зазначила alyona alyona.

Публікуючи посилання на нову роботу реперка зазначила, що зібрала українських реперів почитати про внутрішній стержень.

“Свято вірю, що він є в кожному з нас”, – написала alyona alyona у Facebook.

3 серпня українські репери та реперки влаштували акцію, у рамках якої проходять “поминки українського репу”. В цей день свої релізи випустили: KALUSH, Дядя Вова & Свій Тіп, DYKTOR, XXV кадр, CRESCO, Денні Дельта, Білий Бо, ЧАКІР, Minigun, PODZEM, Шершень, Анастасія Венгринович, KYIVMISTAh, Dilla Dank, Vikki Flowz, Olive Taud, DJ Shon, Zombo, Тулим, Shahid, Vikki Flowz, Lex Pun Intended, VovaZiLvova, ЛІРА, П’яний Фрешман, Vendy Shmara, 4K4 Music, Дрофа, Вадим Булик, ДайТону, Freel.