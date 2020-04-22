Реп-виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко) в жанрі відеоігри Mortal Kombat "розібралася" з коронавірусом.

Ролик опубліковано в Instagram виконавиці.

На відео Альона в готичному образі із завзяттям відбивається від вірусу, навіть спопеляє його і в підсумку перемагає.

“Твій страшний сон з хепі-ендом”, – прокоментувала виконавиця.

Переглянути цей допис в Instagram Твій страшний сон з хепі-ендом❤️ Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official) 21 Кві 2020 р. о 10:21 PDT

Нагадаємо, що журнал Forbes включив українську реп-виконавицю Alyona Alyona (Олену Савраненко) та тенісистку Еліну Світоліну до щорічного рейтингу 30 підприємців та діячів до 30 років.