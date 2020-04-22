Ролик опубліковано в Instagram виконавиці.

На відео Альона в готичному образі із завзяттям відбивається від вірусу, навіть спопеляє його і в підсумку перемагає.

“Твій страшний сон з хепі-ендом”, – прокоментувала виконавиця.

 

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Твій страшний сон з хепі-ендом❤️

Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)

Нагадаємо, що журнал Forbes включив українську реп-виконавицю Alyona Alyona (Олену Савраненко) та тенісистку Еліну Світоліну до щорічного рейтингу 30 підприємців та діячів до 30 років.

  • Раніше українська співачка Альона Савраненко (Alyona Alyona) показала, як на карантині розгрібає гній.