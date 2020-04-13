Про це повідомляється на сайті Highsnobiety.
Протягом багатьох років Олена Савраненко спробувала себе в різних професіях: від шкільного вчителя до касира.
“Вона прожила різні життя, перш ніж знайшла популярність як одна із зірок репу в Україні. Її відео, в яких Альона катається на водних мотоциклах або читає реп разом зі своїми друзями, набрали мільйони переглядів, довели, що реп дійсно може подолати мовні бар’єри”, – зазначається на порталі.
Реп Савраненко швидкий, ритмічний і харизматичний, з незліченними змінами висоти тону і рекламними роликами, які гарантовано закарбуються в пам’яті.
- Журнал Forbes включив українську реп-виконавицю Alyona Alyona (Олену Савраненко) та тенісистку Еліну Світоліну до щорічного рейтингу 30 підприємців та діячів до 30 років.
- У грудні минулого року співачка Джамала та реп-виконавиця Alyona Alyona презентували спільну пісню “Забирай”. Вона присвячена темі кібербулінгу, хейту в Мережі, “диванним критикам”, які живуть чужим життям і жорстко критикують інших людей в соцмережах.