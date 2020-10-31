Відео зняло упраління екології та природних ресурсів Львівської міськради.
Зйомками займалася агенція And Action.
За допомогою відео Alyona Alyona розповідає про те, що сухе листя і траву можна використовувати інакше, ніж спалити. Наприклад, компостувати.
Також глядачам нагадали про те, що за спалювання трави та сухостою передбачено штраф.
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