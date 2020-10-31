Українська реперка Alyona Alyona прочитала вірш "Любіть Україну" Володимира Сосюри в соціальному ролику проти спалювання листя, трави та сухостою.

Відео зняло упраління екології та природних ресурсів Львівської міськради.

Зйомками займалася агенція And Action.

За допомогою відео Alyona Alyona розповідає про те, що сухе листя і траву можна використовувати інакше, ніж спалити. Наприклад, компостувати.

Також глядачам нагадали про те, що за спалювання трави та сухостою передбачено штраф.