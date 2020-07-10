Відео опубліковано на YouTube-каналі співачки.

Зокрема, на експеримент із зовнішністю артистка пішла заради створення лірик-відео на трек “Не вона”.

За словами співачки, ідея треку народилася в київських заторах, коли настрій навіяв мелодію і слова.

“Виходити влітку з релізом не планувалося: робота над треком зайняла близько року, а постійні експерименти з саундом не дозволяли озвучити точних термінів”, – додала вона.

Трек “Не вона” доповнює лірик-відео, в якому артистка змінила чотири образи, поставши рудою, брюнеткою, блондинкою і з незвичайним для себе малиновим кольором волосся.

“Це, хоч і не моя історія, але навіяна вона моїми спостереженнями і написана на основі реальних подій з життя реальних людей. Історія про трохи дивні стосунки, де один партнер закохується у вигаданий образ, замість того, аби прийняти партнера таким, яким він є насправді. За традицією, через якийсь час, такі відносини стають дуже “веселими” або припиняються зовсім. А люди втрачають дорогоцінний час даремно. Нехай вам пощастить знайти свою людину і прийняти його справжнім, вашим, рідним”, – прокоментувала співачка.