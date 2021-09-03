Ролик опублікований на Youtube-каналі платформи.

Шоу засноване на серії бестселерів письменника Роберта Джордана. Шоураннером проєкту виступає сценарист Рейф Джадкінс.

Головні ролі у серіалі зіграли Розамунд Пайк, Джона Страдовскі, Маркус Рутерфорд, Зої Робінс, Софі Оконедо, Барні Гарріс та інші.

Сюжет розповідає про подорож кількох друзів, які вирушають в дорогу разом з Морейн з магічного ордена “Айз Седай”, намагаючись втекти від поплічників місцевого зла – Темного.

Але персонажі ще не знають, що і сама Морейн шукає відроджений дракона, який здатний як врятувати, так і знищити світ. Пізніше долі персонажів виявляться пов’язаними з долею всього світу.

Прем’єра перших трьох епізодів дебютного сезону відбудеться в п’ятницю, 19 листопада. Нові серії будуть доступні щоп’ятниці, а фінал сезону відбудеться 24 грудня.