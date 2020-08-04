Про це повідомляє видання Deadline.

“Разом з нашим чудовим акторським складом, неймовірною командою, блискучими сценаристами і продюсерами, я більш ніж коли-небудь готовий поділитися зі світом наступною частиною саги” Мисливців “, – сказав шоураннер проекту Девід Уейл.

Серіал розповідає про команду мисливців за нацистами, які в кінці сімдесятих займаються розкриттям високопоставлених гітлерівських офіцерів, що засіли в США з метою створити тут Четвертий рейх. Аль Пачіно грає в шоу Мейра Офферман, главу цієї команди. На створення серіалу Уейл надихнули розповіді його бабусі, яка пережила Голокост, які він пропустив через призму супергеройських коміксів.

Дія серіалу відбувається в Нью-Йорку в 1977 році. Група мисливців за нацистами виявляє, що сотні високопоставлених нацистів живуть в США і мають намір створити там Четвертий рейх. Команда “мисливців” починає свою криваву місію по залученню нацистів до відповідальності і зриву їх планів.