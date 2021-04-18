Відділ відеоігор компанії Amazon скасував запуск рольової онлайн-гри, заснованої на фентезійному серіалі "Володар перснів", про яку було оголошено у 2019 році.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Співрозмовники агентства на умовах анонімності повідомили, що гра розроблялася в Amazon Game Studios разом з китайською компанією Leyou Technologies Holdings, яку придбав конгломерат Tencent Holdings в грудні. Підсумкові переговори за контрактом привели до суперечки між Amazon і Tencent, і в результаті запуск гри скасували.

Представник Amazon підтвердив, що після придбання компанією Tencent Leyou, домогтися умов для продовження роботи над грою не вийшло.

“Ми любимо “Володаря перснів” і ми засмучені, що не представимо цю відеогру клієнтам”, – заявив представник компанії.

Також повідомляється, що компанія скасувала раніше анонсовані ігри Breakaway і Crucible. Ще одна його гра, New World, неодноразово відкладалася.