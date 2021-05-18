Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

MGM Holdings, материнська компанія MGM Studios, розглядає можливість продажу з кінця минулого року.

Купівля компанією Amazon MGM Studios стане важливим кроком у розвитку її потокового сервісу Prime. Причиною є те, що студія має величезний каталог фільмів і телешоу, що охоплюють останні десять десятиліть, від Золотого століття Голлівуду до наших днів. Тут знімаються одні з найвідоміших фільмів усіх часів. Останнім часом студія також займалася франшизою кіно про Джеймса Бонда і випустила серіал “Розповідь служниці”.