Про це повідомляє агентство Reuters.

Засновник компанії Джефф Безос зазначив, що ринки Prime Video Amazon у країнах Південної Азії розвиваються у кілька разів швидше. Саме тому сервіс планує закріпити свої позиції в Індії.

Відомо, що Amazon Prime Video разом з двома місцевими кіностудіями продюсуватиме фільм Ram Setu. Головну роль у стрічці зіграє один з найбільш популярних акторів Боллівуду Акшай Кумар. Дата прем’єри стрічки поки не повідомляється.

“Ми раді зробити ще один крок до спільного виробництва, співпрацюючи з фільмом, який підкреслює нашу індійську спадщину”, – заявив керівник відділу контенту Amazon Prime Video India Віджай Субраманіум.