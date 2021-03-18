Про це повідомляє агентство Reuters.
Засновник компанії Джефф Безос зазначив, що ринки Prime Video Amazon у країнах Південної Азії розвиваються у кілька разів швидше. Саме тому сервіс планує закріпити свої позиції в Індії.
Відомо, що Amazon Prime Video разом з двома місцевими кіностудіями продюсуватиме фільм Ram Setu. Головну роль у стрічці зіграє один з найбільш популярних акторів Боллівуду Акшай Кумар. Дата прем’єри стрічки поки не повідомляється.
“Ми раді зробити ще один крок до спільного виробництва, співпрацюючи з фільмом, який підкреслює нашу індійську спадщину”, – заявив керівник відділу контенту Amazon Prime Video India Віджай Субраманіум.
- Раніше стало відомо, що британська акторка Фібі Уоллер-Брідж та американський актор, музикант Дональд Гловер зіграють у римейку фільму “Містер і місіс Сміт”. Серіал повинен вийти в 2022 році на Amazon Prime.