В США до довічного ув'язнення помилково засудили 46-річного Донту Шарпа. Він 24 роки провів у в'язниці за злочин, якого не скоював.

Історію засудженого розповів американський телеканал CNN.

За оцінками, наразі 2800 осіб помилково засуджено на території США. Одним з таких людей був Донта Шарп — темношкірий чоловік з Північної Кароліни.

У 1995 році його було засуджено до довічного ув’язнення за вбивство білого чоловіка — Джорджа Редкліффа — в Північній Кароліні роком раніше.

Тоді свідок, дівчина-підліток, заявила, що бачила, як Шарп убив Редкліффа під час стрілянини. Згодом вона відмовилася від своїх свідчень в суді і заявила, що не бачила цього.

У 2019 році, після 24 років у в’язниці, Шарпу вдалося довести свою невинуватість і бути реабілітованим. Цей шлях зайняв 10 років.

“Тепер я вільний, і цей тягар — мати репутацію вбивці — зник. Моє прізвище було очищено”, — прокоментував Шарп.

У суді Шарп послідовно наполягав на своїй невинуватості. Він відкинув низку пропозицій щодо визнання провини перед судом.

У цій справі сталася низка проривів. Найбільший з них — в травні 2019 року, коли залучений до слухань патологоанатом підтвердив, що версія зі стріляниною, як її описали правоохоронці, “неможлива з медичного та наукового погляду”. Крім цього, звіт про розтин жертви суперечив версії, що була озвучена свідком.

Зрештою було встановлено, що у справі були відсутні речові докази причетності Шарпа, а у розповідях свідка-підлітка були невідповідності.

“Суддя ухвалив, що нові докази, які демонструють невинність Донти, повністю зруйнували обвинувачення держави, скасував його вирок і наказав його негайно звільнити”, — сказала адвокатка Ньюман.

22 серпня 2019 року суд скасував обвинувальний вирок та дозволив розпочати новий судовий розгляд справи.Наступні два роки Шарп витратив на те, аби здобути помилування. Він зробив це минулого тижня.

Поки звільнений в’язень не має планів на майбутнє.

“Я знаю, що Бог приготував для мене щось більше, але зараз я просто роблю крок до цього, крок за кроком”, — каже він.

За словами його адвокатки Терези Ньюман, він може вимагати від держави компенсації за неправомірне засудження — до 50 тисяч доларів за кожен рік у в’язниці.

Шарп своєю чергою каже, що не хоче і не потребує вибачень, щоб продовжувати жити своїм життям.

Утім його адвокатка Кейтлін Суейн каже, що для дуже важливо, аби система визнала свою помилку.