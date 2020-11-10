37-річний Натан Аподака, який отримав в подарунок авто завдяки атмосферному відео в TikTok, освідчився своїй дівчині Естеллі Чавес.

Про це пише TMZ.

Джерела, близькі до пари, розповіли виданню, що пропозицію Натан зробив у суботу ввечері в Лас-Вегасі в готелі Nobu.

Діамантова каблучка, яку він презентував Естеллі, має вагу 3 карати та оцінюється у 22 тисячі доларів.

Зазначається, що Натан отримав його від ювелірів Angel City в Лос-Анджелесі.

Натан і Естелла разом вже 14 місяців, вони познайомилися на картопляної фабриці, де він працює в Айдахо.