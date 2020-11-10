Про це пише TMZ.
Джерела, близькі до пари, розповіли виданню, що пропозицію Натан зробив у суботу ввечері в Лас-Вегасі в готелі Nobu.
Діамантова каблучка, яку він презентував Естеллі, має вагу 3 карати та оцінюється у 22 тисячі доларів.
Зазначається, що Натан отримав його від ювелірів Angel City в Лос-Анджелесі.
Натан і Естелла разом вже 14 місяців, вони познайомилися на картопляної фабриці, де він працює в Айдахо.
- У жовтні стало відомо, що Натан Аподака зняв та опублікував атмосферне відео в TikTok, завдяки якому він отримав нове авто, гроші на розвиток магазину та купівлю будинку.