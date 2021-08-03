Американська комедіантка і акторка Кеті Гріффін перенесе операцію після того, як їй поставили діагноз "рак легенів".

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

60-річній актрисі повинні видалити половину лівої легені. Вона зазначила, що лікарі “дуже оптимістичні” і що рак не поширився за межі її лівої легені.

“За місяць або менше я буду в порядку […] Сподіваюся, після цього не буде хіміотерапії або опромінення, і я зможу нормально дихати”, – наголосила вона.

Акторка також додала, що захворіла цією хворобою, хоча ніколи не курила. За даними Центрів США по контролю і профілактиці захворювань, від 10% до 20% випадків раку легенів виникають у людей, які не курять.

ВВС зазначає, що брат Гріффін Гері помер від раку в 2014 році, а в 2017 році вона також втратила свою сестру Джойс.