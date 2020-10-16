Компанія Hormel Foods, відомий виробник м'ясної продукції, виготовила та безкоштовно роздає маски для обличчя, що пахнуть свининою.

Про це повідомили в пресслужбі компанії

Hormel Foods проводить дивну рекламну акцію, яка є надзвичайно актуальною зараз, під час пандемії.

Компанія представила брендовану двошарову тканинну маску для обличчя, яка, згідно з заявою, є “революційною”, оскільки вона пахне свининою.

Такі маски Hormel Foods роздає безкоштовно всім охочим. Для цього треба залишити запит на сайті компанії www.BreathableBacon.com. Тираж масок обмежений — лише 10 тисяч. Компанія планує роздавати їх допоки не закінчаться.

Тим, хто вже став щасливим володарем незвичного аксесуара, пропонують викладати фото в соцмережах, поширюючи спеціальний тег #BreathableBacon.