Про це повідомили учасники колективу Рут Раделет, Адам Міллер і Нет Уолкер.

“Після довгих роздумів ми втрьох прийняли важке рішення завершити Chromatics. Ми хотіли б подякувати всім нашим фанатам і друзям, яких ми зустріли на цьому шляху: ми безмежно вдячні за вашу любов і підтримку. Це була воістину незабутня глава в нашому житті, і без вас ми б не впоралися”, – зазначили музиканти.

Варто зазначити, що четвертий учасник групи Джонні Джуел в заяві не згадується.

Причини розпаду також не уточнюються.

Однак незабаром музиканти пообіцяли представити нові проєкти.

Chromatics були утворені в Портленді в 2001 році. За 20 років свого існування вони випустили більше 10 альбомів, останнім з яких став минулорічний “Faded Now”.