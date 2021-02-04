Про це повідомляється на сайті лейблу.
Лука Юпанкі – дочка бас-гітаристка групи Psychic Ills Елізабет Харт і продюсера Іван Діас Мате.
Це перший в історії альбом, створений виконавцем в утробі матері.
У п’ятигодинних сеансах “спільної медитації” вони записували Юпанкі через електроди на животі Харт і за допомогою біозвукової MIDI-технології переводили уловлювані вібрації в синтезатори. Пара відредагувала матеріал і розбила його на окремі композиції.
Елізабет та Іван намагалися втручатися якомога менше, дозволяючи посланню Луки існувати в необробленому вигляді.
“Sounds of the Unborn – втілення життя в його космічному стані. Це перший альбом, створений людиною під час перебування в утробі матері. Висловлення душі, яка ще не бачила денного світла і не зробила жодного ковтка повітря”, – йдеться у повідомленні на сайті лейблу.
Реліз альбому запланований на 2 квітня.
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