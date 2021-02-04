Американський лейбл Sacred Bones випустить альбом Sounds of the Unborn ще не народженої Луки Юпанкі, який записали її батьки за допомогою біозвукової технології Midi.

Про це повідомляється на сайті лейблу.

Лука Юпанкі – дочка бас-гітаристка групи Psychic Ills Елізабет Харт і продюсера Іван Діас Мате.

Це перший в історії альбом, створений виконавцем в утробі матері.

У п’ятигодинних сеансах “спільної медитації” вони записували Юпанкі через електроди на животі Харт і за допомогою біозвукової MIDI-технології переводили уловлювані вібрації в синтезатори. Пара відредагувала матеріал і розбила його на окремі композиції.

Елізабет та Іван намагалися втручатися якомога менше, дозволяючи посланню Луки існувати в необробленому вигляді.

“Sounds of the Unborn – втілення життя в його космічному стані. Це перший альбом, створений людиною під час перебування в утробі матері. Висловлення душі, яка ще не бачила денного світла і не зробила жодного ковтка повітря”, – йдеться у повідомленні на сайті лейблу.

Реліз альбому запланований на 2 квітня.