Відповідне відео опубліковано в Facebook зоопарку.
Гігантські панди Мей Сян і Тянь Тіан скочуються засніженою гіркою, роблять сальто і просто насолоджуються грою в снігу.
Смітсонівський зоопарк залишається закритим для відвідувачів через пандемію, але кожен бажаючий може поспостерігати за тваринами через веб-камери.
Мей Сян – 22-річна самка гігантської панди народилася в Китаї, важить вона близько 105 кг. Тянь Тіан – 23-річний дорослий самець гігантської панди, також народився в Китаї, і важить близько 120 кг.
У пари є дитинча чоловічої статі, Сяо Ци Цзі, який народився в Смітсонівському зоопарку минулого року.
- У бельгійському парку дикої природи Pairi Daiza у великої панди Хао-Хао народилися дитинчата-близнюки.