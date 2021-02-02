Смітсонівський національний зоопарк, який знаходиться у Вашингтоні, опублікував неймовірно миле відео, як гігантські панди грають у снігу.

Відповідне відео опубліковано в Facebook зоопарку.

Гігантські панди Мей Сян і Тянь Тіан скочуються засніженою гіркою, роблять сальто і просто насолоджуються грою в снігу.

Смітсонівський зоопарк залишається закритим для відвідувачів через пандемію, але кожен бажаючий може поспостерігати за тваринами через веб-камери.

Мей Сян – 22-річна самка гігантської панди народилася в Китаї, важить вона близько 105 кг. Тянь Тіан – 23-річний дорослий самець гігантської панди, також народився в Китаї, і важить близько 120 кг.

У пари є дитинча чоловічої статі, Сяо Ци Цзі, який народився в Смітсонівському зоопарку минулого року.